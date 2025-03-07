SegnaliSezioni
Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 recensioni
Affidabilità
64 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 725%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 290
Profit Trade:
1 882 (57.20%)
Loss Trade:
1 408 (42.80%)
Best Trade:
518.91 USD
Worst Trade:
-1 602.21 USD
Profitto lordo:
36 955.53 USD (16 759 879 pips)
Perdita lorda:
-26 114.07 USD (14 507 954 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (392.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 230.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
75.81%
Massimo carico di deposito:
485.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
1 354 (41.16%)
Short Trade:
1 936 (58.84%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
19.64 USD
Perdita media:
-18.55 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 656.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 787.14 USD (5)
Crescita mensile:
30.62%
Previsione annuale:
371.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 217.06 USD (21.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.06% (2 340.30 USD)
Per equità:
91.44% (3 908.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 586
NAS100 579
DOGEUSD 366
XAUUSD 350
EURJPY 209
GBPUSD 148
GBPAUD 140
EURUSD 114
GBPJPY 93
USDJPY 92
AUDUSD 86
EURAUD 85
AUDJPY 66
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
AUDCAD 18
XTIUSD 17
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
US30 5
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.4K
NAS100 4.9K
DOGEUSD 2.3K
XAUUSD 1.8K
EURJPY 987
GBPUSD 434
GBPAUD 148
EURUSD 95
GBPJPY 318
USDJPY 252
AUDUSD -15
EURAUD -2.8K
AUDJPY 180
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
AUDCAD 4
XTIUSD -16
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
US30 1
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.1M
NAS100 53K
DOGEUSD 66K
XAUUSD 67K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 884
GBPAUD -7.5K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 2K
AUDUSD -35
EURAUD -33K
AUDJPY 4.6K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
AUDCAD 109
XTIUSD -267
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
US30 68
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +518.91 USD
Worst Trade: -1 602 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +392.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 656.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
FusionMarkets-Demo
0.35 × 421
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
73 più
Valutazione media:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (modificato 2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12581
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 06:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.01 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 22:26
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.26% of days out of 352 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
