Trade:
3 290
Profit Trade:
1 882 (57.20%)
Loss Trade:
1 408 (42.80%)
Best Trade:
518.91 USD
Worst Trade:
-1 602.21 USD
Profitto lordo:
36 955.53 USD (16 759 879 pips)
Perdita lorda:
-26 114.07 USD (14 507 954 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (392.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 230.31 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
75.81%
Massimo carico di deposito:
485.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
1 354 (41.16%)
Short Trade:
1 936 (58.84%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
19.64 USD
Perdita media:
-18.55 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 656.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 787.14 USD (5)
Crescita mensile:
30.62%
Previsione annuale:
371.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 217.06 USD (21.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.06% (2 340.30 USD)
Per equità:
91.44% (3 908.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|586
|NAS100
|579
|DOGEUSD
|366
|XAUUSD
|350
|EURJPY
|209
|GBPUSD
|148
|GBPAUD
|140
|EURUSD
|114
|GBPJPY
|93
|USDJPY
|92
|AUDUSD
|86
|EURAUD
|85
|AUDJPY
|66
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|NZDJPY
|21
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|US30
|5
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.4K
|NAS100
|4.9K
|DOGEUSD
|2.3K
|XAUUSD
|1.8K
|EURJPY
|987
|GBPUSD
|434
|GBPAUD
|148
|EURUSD
|95
|GBPJPY
|318
|USDJPY
|252
|AUDUSD
|-15
|EURAUD
|-2.8K
|AUDJPY
|180
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|NZDJPY
|69
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|US30
|1
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.1M
|NAS100
|53K
|DOGEUSD
|66K
|XAUUSD
|67K
|EURJPY
|3.3K
|GBPUSD
|884
|GBPAUD
|-7.5K
|EURUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|-35
|EURAUD
|-33K
|AUDJPY
|4.6K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|NZDJPY
|2.2K
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|US30
|68
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +518.91 USD
Worst Trade: -1 602 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +392.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 656.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.35 × 421
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
725%
1
0
USD
USD
2K
USD
USD
64
0%
3 290
57%
76%
1.41
3.30
USD
USD
91%
1:500
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.