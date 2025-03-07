СигналыРазделы
Hendry Sugianto

MY CAPUNG

Hendry Sugianto
2 отзыва
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 973%
OctaFX-Real10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 890
Прибыльных трейдов:
2 196 (56.45%)
Убыточных трейдов:
1 694 (43.55%)
Лучший трейд:
518.91 USD
Худший трейд:
-1 602.21 USD
Общая прибыль:
40 957.62 USD (18 707 443 pips)
Общий убыток:
-29 510.93 USD (15 984 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (392.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 230.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
75.68%
Макс. загрузка депозита:
485.32%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
1 619 (41.62%)
Коротких трейдов:
2 271 (58.38%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
18.65 USD
Средний убыток:
-17.42 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-1 656.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 787.14 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.24%
Годовой прогноз:
-0.78%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 217.06 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.06% (2 340.30 USD)
По эквити:
91.44% (3 908.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 747
BTCUSD 660
XAUUSD 496
DOGEUSD 373
EURJPY 228
GBPUSD 177
GBPAUD 150
EURUSD 148
GBPJPY 127
USDJPY 111
EURAUD 101
AUDUSD 96
AUDJPY 70
USDCAD 54
GBPCHF 53
ETHUSD 38
EURCAD 37
CHFJPY 36
NZDUSD 31
EURCHF 24
NZDJPY 21
US30 19
AUDCAD 18
XTIUSD 17
JPN225 15
USDCHF 14
AUDCHF 12
CADJPY 10
BCHUSD 2
ADAUSD 2
XBRUSD 1
TRXUSD 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 4.7K
BTCUSD 1.5K
XAUUSD 2.6K
DOGEUSD 2.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD 360
GBPAUD 127
EURUSD 142
GBPJPY 322
USDJPY 288
EURAUD -2.9K
AUDUSD -106
AUDJPY 187
USDCAD 357
GBPCHF 251
ETHUSD -23
EURCAD 49
CHFJPY 11
NZDUSD 83
EURCHF 6
NZDJPY 69
US30 25
AUDCAD 4
XTIUSD -16
JPN225 -6
USDCHF 76
AUDCHF -24
CADJPY -15
BCHUSD -2
ADAUSD 1
XBRUSD -7
TRXUSD 0
XAGUSD 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 2.3K
BTCUSD 2.6M
XAUUSD 111K
DOGEUSD 65K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -535
GBPAUD -9.7K
EURUSD -2.9K
GBPJPY 5.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -34K
AUDUSD -1.1K
AUDJPY 4.8K
USDCAD 2.8K
GBPCHF 2.1K
ETHUSD -31K
EURCAD 617
CHFJPY 2.2K
NZDUSD 957
EURCHF 299
NZDJPY 2.2K
US30 420
AUDCAD 109
XTIUSD -267
JPN225 -558
USDCHF 1.5K
AUDCHF -392
CADJPY -598
BCHUSD -1.7K
ADAUSD 154
XBRUSD -65
TRXUSD -28
XAGUSD 155
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +518.91 USD
Худший трейд: -1 602 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +392.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 656.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 38
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.10 × 162
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.11 × 145
EightcapLtd-Real2
0.19 × 36
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.35 × 366
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 56
ICMarketsSC-Live06
0.41 × 68
FusionMarkets-Demo
0.43 × 469
Tickmill-Live09
0.49 × 41
Exness-Real14
0.50 × 12
OctaFX-Real10
0.52 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.55 × 347
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 70
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 73
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 93
Exness-Real17
0.69 × 16
Средняя оценка:
jason.wong
33
jason.wong 2025.03.07 09:18  (изменен 2025.03.07 09:23) 
 

Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.

When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2025.01.28 21:02 
 

The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.

2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.92% of days out of 485 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.81% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 20:28
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.86% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MY CAPUNG
30 USD в месяц
973%
0
0
USD
2.1K
USD
76
7%
3 890
56%
76%
1.38
2.94
USD
91%
1:500
