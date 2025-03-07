- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 890
Прибыльных трейдов:
2 196 (56.45%)
Убыточных трейдов:
1 694 (43.55%)
Лучший трейд:
518.91 USD
Худший трейд:
-1 602.21 USD
Общая прибыль:
40 957.62 USD (18 707 443 pips)
Общий убыток:
-29 510.93 USD (15 984 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (392.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 230.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
75.68%
Макс. загрузка депозита:
485.32%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
1 619 (41.62%)
Коротких трейдов:
2 271 (58.38%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
18.65 USD
Средний убыток:
-17.42 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-1 656.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 787.14 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.24%
Годовой прогноз:
-0.78%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 217.06 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.06% (2 340.30 USD)
По эквити:
91.44% (3 908.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|747
|BTCUSD
|660
|XAUUSD
|496
|DOGEUSD
|373
|EURJPY
|228
|GBPUSD
|177
|GBPAUD
|150
|EURUSD
|148
|GBPJPY
|127
|USDJPY
|111
|EURAUD
|101
|AUDUSD
|96
|AUDJPY
|70
|USDCAD
|54
|GBPCHF
|53
|ETHUSD
|38
|EURCAD
|37
|CHFJPY
|36
|NZDUSD
|31
|EURCHF
|24
|NZDJPY
|21
|US30
|19
|AUDCAD
|18
|XTIUSD
|17
|JPN225
|15
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|12
|CADJPY
|10
|BCHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|XBRUSD
|1
|TRXUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|4.7K
|BTCUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.6K
|DOGEUSD
|2.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|360
|GBPAUD
|127
|EURUSD
|142
|GBPJPY
|322
|USDJPY
|288
|EURAUD
|-2.9K
|AUDUSD
|-106
|AUDJPY
|187
|USDCAD
|357
|GBPCHF
|251
|ETHUSD
|-23
|EURCAD
|49
|CHFJPY
|11
|NZDUSD
|83
|EURCHF
|6
|NZDJPY
|69
|US30
|25
|AUDCAD
|4
|XTIUSD
|-16
|JPN225
|-6
|USDCHF
|76
|AUDCHF
|-24
|CADJPY
|-15
|BCHUSD
|-2
|ADAUSD
|1
|XBRUSD
|-7
|TRXUSD
|0
|XAGUSD
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|2.3K
|BTCUSD
|2.6M
|XAUUSD
|111K
|DOGEUSD
|65K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-535
|GBPAUD
|-9.7K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-34K
|AUDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|4.8K
|USDCAD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|ETHUSD
|-31K
|EURCAD
|617
|CHFJPY
|2.2K
|NZDUSD
|957
|EURCHF
|299
|NZDJPY
|2.2K
|US30
|420
|AUDCAD
|109
|XTIUSD
|-267
|JPN225
|-558
|USDCHF
|1.5K
|AUDCHF
|-392
|CADJPY
|-598
|BCHUSD
|-1.7K
|ADAUSD
|154
|XBRUSD
|-65
|TRXUSD
|-28
|XAGUSD
|155
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +518.91 USD
Худший трейд: -1 602 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +392.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 656.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 38
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.10 × 162
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.11 × 145
|
EightcapLtd-Real2
|0.19 × 36
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.35 × 366
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
Alpari-Pro.ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 56
|
ICMarketsSC-Live06
|0.41 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.43 × 469
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
|
Exness-Real14
|0.50 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.52 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 347
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 70
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 73
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 93
|
Exness-Real17
|0.69 × 16
Stop adding positions against the trend and open a long order to hedge.
When you find a mistake, you open a position along the trend. Now you have more than 50% return.
The signal provider has withdrawn all the money from its second account with the CAPUNG signal and is therefore inactive. However, it does not refund the subscription fee to the subscribers.