- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 143
利益トレード:
4 772 (77.68%)
損失トレード:
1 371 (22.32%)
ベストトレード:
235.60 USD
最悪のトレード:
-265.71 USD
総利益:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
総損失:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
最大連続の勝ち:
37 (119.29 USD)
最大連続利益:
896.71 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.07%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
4 267 (69.46%)
短いトレード:
1 876 (30.54%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
3.67 USD
平均損失:
-8.11 USD
最大連続の負け:
32 (-229.72 USD)
最大連続損失:
-1 182.04 USD (8)
月間成長:
0.27%
年間予想:
4.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.83 USD
最大の:
1 182.04 USD (17.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.65% (1 182.04 USD)
エクイティによる:
49.73% (3 517.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2677
|CADCHFmicro
|827
|EURJPYmicro
|627
|AUDNZDmicro
|579
|EURCHFmicro
|373
|NZDUSDmicro
|298
|USDCHFmicro
|230
|USDCADmicro
|208
|AUDCADmicro
|170
|AUDCHFmicro
|104
|NZDCHFmicro
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPYmicro
|2.8K
|CADCHFmicro
|440
|EURJPYmicro
|1.7K
|AUDNZDmicro
|-65
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|714
|USDCHFmicro
|31
|USDCADmicro
|504
|AUDCADmicro
|230
|AUDCHFmicro
|67
|NZDCHFmicro
|37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPYmicro
|278K
|CADCHFmicro
|80K
|EURJPYmicro
|62K
|AUDNZDmicro
|11K
|EURCHFmicro
|24K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|24K
|AUDCADmicro
|16K
|AUDCHFmicro
|12K
|NZDCHFmicro
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +235.60 USD
最悪のトレード: -266 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +119.29 USD
最大連続損失: -229.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
bot spartan 04
レビューなし
