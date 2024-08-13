シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
レビュー0件
信頼性
243週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 143
利益トレード:
4 772 (77.68%)
損失トレード:
1 371 (22.32%)
ベストトレード:
235.60 USD
最悪のトレード:
-265.71 USD
総利益:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
総損失:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
最大連続の勝ち:
37 (119.29 USD)
最大連続利益:
896.71 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.07%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
4 267 (69.46%)
短いトレード:
1 876 (30.54%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
3.67 USD
平均損失:
-8.11 USD
最大連続の負け:
32 (-229.72 USD)
最大連続損失:
-1 182.04 USD (8)
月間成長:
0.27%
年間予想:
4.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.83 USD
最大の:
1 182.04 USD (17.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.65% (1 182.04 USD)
エクイティによる:
49.73% (3 517.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +235.60 USD
最悪のトレード: -266 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +119.29 USD
最大連続損失: -229.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

bot spartan 04
レビューなし
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください