Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 inceleme
Güvenilirlik
232 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 369%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 087
Kârla kapanan işlemler:
4 723 (77.59%)
Zararla kapanan işlemler:
1 364 (22.41%)
En iyi işlem:
235.60 USD
En kötü işlem:
-265.71 USD
Brüt kâr:
17 148.59 USD (1 367 944 pips)
Brüt zarar:
-11 029.63 USD (822 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (119.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
896.71 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
5.18
Alış işlemleri:
4 226 (69.43%)
Satış işlemleri:
1 861 (30.57%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-229.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 182.04 USD (8)
Aylık büyüme:
2.22%
Yıllık tahmin:
26.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
120.83 USD
Maksimum:
1 182.04 USD (17.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.65% (1 182.04 USD)
Varlığa göre:
49.73% (3 517.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 283
USDCHFmicro 209
USDCADmicro 188
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 638
USDCHFmicro -109
USDCADmicro 435
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 21K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.60 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +119.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -229.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

bot spartan 04
İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
