- 자본
- 축소
트레이드:
6 143
이익 거래:
4 772 (77.68%)
손실 거래:
1 371 (22.32%)
최고의 거래:
235.60 USD
최악의 거래:
-265.71 USD
총 수익:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
총 손실:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
연속 최대 이익:
37 (119.29 USD)
연속 최대 이익:
896.71 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.07%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
5.42
롱(주식매수):
4 267 (69.46%)
숏(주식차입매도):
1 876 (30.54%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
3.67 USD
평균 손실:
-8.11 USD
연속 최대 손실:
32 (-229.72 USD)
연속 최대 손실:
-1 182.04 USD (8)
월별 성장률:
0.27%
연간 예측:
4.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120.83 USD
최대한의:
1 182.04 USD (17.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.65% (1 182.04 USD)
자본금별:
49.73% (3 517.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2677
|CADCHFmicro
|827
|EURJPYmicro
|627
|AUDNZDmicro
|579
|EURCHFmicro
|373
|NZDUSDmicro
|298
|USDCHFmicro
|230
|USDCADmicro
|208
|AUDCADmicro
|170
|AUDCHFmicro
|104
|NZDCHFmicro
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPYmicro
|2.8K
|CADCHFmicro
|440
|EURJPYmicro
|1.7K
|AUDNZDmicro
|-65
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|714
|USDCHFmicro
|31
|USDCADmicro
|504
|AUDCADmicro
|230
|AUDCHFmicro
|67
|NZDCHFmicro
|37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPYmicro
|278K
|CADCHFmicro
|80K
|EURJPYmicro
|62K
|AUDNZDmicro
|11K
|EURCHFmicro
|24K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|24K
|AUDCADmicro
|16K
|AUDCHFmicro
|12K
|NZDCHFmicro
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +235.60 USD
최악의 거래: -266 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +119.29 USD
연속 최대 손실: -229.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
bot spartan 04
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
387%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
243
100%
6 143
77%
100%
1.57
1.04
USD
USD
50%
1:500