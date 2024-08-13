시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 리뷰
안정성
243
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 143
이익 거래:
4 772 (77.68%)
손실 거래:
1 371 (22.32%)
최고의 거래:
235.60 USD
최악의 거래:
-265.71 USD
총 수익:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
총 손실:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
연속 최대 이익:
37 (119.29 USD)
연속 최대 이익:
896.71 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.07%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
5.42
롱(주식매수):
4 267 (69.46%)
숏(주식차입매도):
1 876 (30.54%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
3.67 USD
평균 손실:
-8.11 USD
연속 최대 손실:
32 (-229.72 USD)
연속 최대 손실:
-1 182.04 USD (8)
월별 성장률:
0.27%
연간 예측:
4.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120.83 USD
최대한의:
1 182.04 USD (17.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.65% (1 182.04 USD)
자본금별:
49.73% (3 517.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +235.60 USD
최악의 거래: -266 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +119.29 USD
연속 최대 손실: -229.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

bot spartan 04
리뷰 없음
2026.01.06 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
