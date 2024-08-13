SinaisSeções
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
Confiabilidade
243 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 143
Negociações com lucro:
4 772 (77.68%)
Negociações com perda:
1 371 (22.32%)
Melhor negociação:
235.60 USD
Pior negociação:
-265.71 USD
Lucro bruto:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
Perda bruta:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (119.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
896.71 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.07%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
4 267 (69.46%)
Negociações curtas:
1 876 (30.54%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
3.67 USD
Perda média:
-8.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-229.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 182.04 USD (8)
Crescimento mensal:
0.27%
Previsão anual:
4.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.83 USD
Máximo:
1 182.04 USD (17.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.65% (1 182.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.73% (3 517.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +235.60 USD
Pior negociação: -266 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +119.29 USD
Máxima perda consecutiva: -229.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

bot spartan 04
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
