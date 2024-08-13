- Прирост
Всего трейдов:
6 143
Прибыльных трейдов:
4 772 (77.68%)
Убыточных трейдов:
1 371 (22.32%)
Лучший трейд:
235.60 USD
Худший трейд:
-265.71 USD
Общая прибыль:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
Общий убыток:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (119.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
896.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
4 267 (69.46%)
Коротких трейдов:
1 876 (30.54%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-8.11 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-229.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 182.04 USD (8)
Прирост в месяц:
0.27%
Годовой прогноз:
4.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.83 USD
Максимальная:
1 182.04 USD (17.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.65% (1 182.04 USD)
По эквити:
49.73% (3 517.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2677
|CADCHFmicro
|827
|EURJPYmicro
|627
|AUDNZDmicro
|579
|EURCHFmicro
|373
|NZDUSDmicro
|298
|USDCHFmicro
|230
|USDCADmicro
|208
|AUDCADmicro
|170
|AUDCHFmicro
|104
|NZDCHFmicro
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPYmicro
|2.8K
|CADCHFmicro
|440
|EURJPYmicro
|1.7K
|AUDNZDmicro
|-65
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|714
|USDCHFmicro
|31
|USDCADmicro
|504
|AUDCADmicro
|230
|AUDCHFmicro
|67
|NZDCHFmicro
|37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPYmicro
|278K
|CADCHFmicro
|80K
|EURJPYmicro
|62K
|AUDNZDmicro
|11K
|EURCHFmicro
|24K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|24K
|AUDCADmicro
|16K
|AUDCHFmicro
|12K
|NZDCHFmicro
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +235.60 USD
Худший трейд: -266 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +119.29 USD
Макс. убыток в серии: -229.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
bot spartan 04
Нет отзывов
