Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 отзывов
Надежность
243 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 143
Прибыльных трейдов:
4 772 (77.68%)
Убыточных трейдов:
1 371 (22.32%)
Лучший трейд:
235.60 USD
Худший трейд:
-265.71 USD
Общая прибыль:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
Общий убыток:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (119.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
896.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
4 267 (69.46%)
Коротких трейдов:
1 876 (30.54%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-8.11 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-229.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 182.04 USD (8)
Прирост в месяц:
0.27%
Годовой прогноз:
4.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.83 USD
Максимальная:
1 182.04 USD (17.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.65% (1 182.04 USD)
По эквити:
49.73% (3 517.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +235.60 USD
Худший трейд: -266 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +119.29 USD
Макс. убыток в серии: -229.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

bot spartan 04
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BS 04
30 USD в месяц
387%
0
0
USD
8.1K
USD
243
100%
6 143
77%
100%
1.57
1.04
USD
50%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.