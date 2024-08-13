SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
243 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 143
Gewinntrades:
4 772 (77.68%)
Verlusttrades:
1 371 (22.32%)
Bester Trade:
235.60 USD
Schlechtester Trade:
-265.71 USD
Bruttoprofit:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
Bruttoverlust:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (119.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
896.71 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.07%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
5.42
Long-Positionen:
4 267 (69.46%)
Short-Positionen:
1 876 (30.54%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-229.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 182.04 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.27%
Jahresprognose:
4.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120.83 USD
Maximaler:
1 182.04 USD (17.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.65% (1 182.04 USD)
Kapital:
49.73% (3 517.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +235.60 USD
Schlechtester Trade: -266 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -229.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

bot spartan 04
Keine Bewertungen
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
