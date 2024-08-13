- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 143
盈利交易:
4 772 (77.68%)
亏损交易:
1 371 (22.32%)
最好交易:
235.60 USD
最差交易:
-265.71 USD
毛利:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
毛利亏损:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
最大连续赢利:
37 (119.29 USD)
最大连续盈利:
896.71 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.07%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.42
长期交易:
4 267 (69.46%)
短期交易:
1 876 (30.54%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
3.67 USD
平均损失:
-8.11 USD
最大连续失误:
32 (-229.72 USD)
最大连续亏损:
-1 182.04 USD (8)
每月增长:
0.27%
年度预测:
4.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
120.83 USD
最大值:
1 182.04 USD (17.38%)
相对跌幅:
结余:
16.65% (1 182.04 USD)
净值:
49.73% (3 517.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2677
|CADCHFmicro
|827
|EURJPYmicro
|627
|AUDNZDmicro
|579
|EURCHFmicro
|373
|NZDUSDmicro
|298
|USDCHFmicro
|230
|USDCADmicro
|208
|AUDCADmicro
|170
|AUDCHFmicro
|104
|NZDCHFmicro
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPYmicro
|2.8K
|CADCHFmicro
|440
|EURJPYmicro
|1.7K
|AUDNZDmicro
|-65
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|714
|USDCHFmicro
|31
|USDCADmicro
|504
|AUDCADmicro
|230
|AUDCHFmicro
|67
|NZDCHFmicro
|37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPYmicro
|278K
|CADCHFmicro
|80K
|EURJPYmicro
|62K
|AUDNZDmicro
|11K
|EURCHFmicro
|24K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|24K
|AUDCADmicro
|16K
|AUDCHFmicro
|12K
|NZDCHFmicro
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +235.60 USD
最差交易: -266 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +119.29 USD
最大连续亏损: -229.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
bot spartan 04
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
387%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
243
100%
6 143
77%
100%
1.57
1.04
USD
USD
50%
1:500