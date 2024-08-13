信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0条评论
可靠性
243
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 143
盈利交易:
4 772 (77.68%)
亏损交易:
1 371 (22.32%)
最好交易:
235.60 USD
最差交易:
-265.71 USD
毛利:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
毛利亏损:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
最大连续赢利:
37 (119.29 USD)
最大连续盈利:
896.71 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.07%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.42
长期交易:
4 267 (69.46%)
短期交易:
1 876 (30.54%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
3.67 USD
平均损失:
-8.11 USD
最大连续失误:
32 (-229.72 USD)
最大连续亏损:
-1 182.04 USD (8)
每月增长:
0.27%
年度预测:
4.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
120.83 USD
最大值:
1 182.04 USD (17.38%)
相对跌幅:
结余:
16.65% (1 182.04 USD)
净值:
49.73% (3 517.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +235.60 USD
最差交易: -266 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +119.29 USD
最大连续亏损: -229.72 USD

查看详细统计，请 登录 或者 注册
