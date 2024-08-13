SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 comentarios
Fiabilidad
243 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 387%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 143
Transacciones Rentables:
4 772 (77.68%)
Transacciones Irrentables:
1 371 (22.32%)
Mejor transacción:
235.60 USD
Peor transacción:
-265.71 USD
Beneficio Bruto:
17 519.55 USD (1 379 724 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 115.97 USD (825 445 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (119.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
896.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.07%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
4 267 (69.46%)
Transacciones Cortas:
1 876 (30.54%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
3.67 USD
Pérdidas medias:
-8.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-229.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 182.04 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.27%
Pronóstico anual:
4.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.83 USD
Máxima:
1 182.04 USD (17.38%)
Reducción relativa:
De balance:
16.65% (1 182.04 USD)
De fondos:
49.73% (3 517.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 298
USDCHFmicro 230
USDCADmicro 208
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 714
USDCHFmicro 31
USDCADmicro 504
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 24K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +235.60 USD
Peor transacción: -266 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +119.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -229.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

bot spartan 04
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Copiar

