SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 recensioni
Affidabilità
232 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 369%
XMGlobal-Real 44
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 087
Profit Trade:
4 723 (77.59%)
Loss Trade:
1 364 (22.41%)
Best Trade:
235.60 USD
Worst Trade:
-265.71 USD
Profitto lordo:
17 148.59 USD (1 367 944 pips)
Perdita lorda:
-11 029.63 USD (822 333 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (119.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
896.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
4 226 (69.43%)
Short Trade:
1 861 (30.57%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-229.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 182.04 USD (8)
Crescita mensile:
2.22%
Previsione annuale:
26.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
120.83 USD
Massimale:
1 182.04 USD (17.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.65% (1 182.04 USD)
Per equità:
49.73% (3 517.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 283
USDCHFmicro 209
USDCADmicro 188
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 638
USDCHFmicro -109
USDCADmicro 435
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 21K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +235.60 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +119.29 USD
Massima perdita consecutiva: -229.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

bot spartan 04
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BS 04
30USD al mese
369%
0
0
USD
7.4K
USD
232
100%
6 087
77%
100%
1.55
1.01
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.