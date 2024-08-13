SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BS 04
Kaio Lopes Magalhaes

BS 04

Kaio Lopes Magalhaes
0 avis
Fiabilité
232 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 369%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 087
Bénéfice trades:
4 723 (77.59%)
Perte trades:
1 364 (22.41%)
Meilleure transaction:
235.60 USD
Pire transaction:
-265.71 USD
Bénéfice brut:
17 148.59 USD (1 367 944 pips)
Perte brute:
-11 029.63 USD (822 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (119.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
896.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.07%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
4 226 (69.43%)
Courts trades:
1 861 (30.57%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
3.63 USD
Perte moyenne:
-8.09 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-229.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 182.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.22%
Prévision annuelle:
26.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
120.83 USD
Maximal:
1 182.04 USD (17.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.65% (1 182.04 USD)
Par fonds propres:
49.73% (3 517.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPYmicro 2677
CADCHFmicro 827
EURJPYmicro 627
AUDNZDmicro 579
EURCHFmicro 373
NZDUSDmicro 283
USDCHFmicro 209
USDCADmicro 188
AUDCADmicro 170
AUDCHFmicro 104
NZDCHFmicro 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 2.8K
CADCHFmicro 440
EURJPYmicro 1.7K
AUDNZDmicro -65
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 638
USDCHFmicro -109
USDCADmicro 435
AUDCADmicro 230
AUDCHFmicro 67
NZDCHFmicro 37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 278K
CADCHFmicro 80K
EURJPYmicro 62K
AUDNZDmicro 11K
EURCHFmicro 24K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 21K
AUDCADmicro 16K
AUDCHFmicro 12K
NZDCHFmicro 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +235.60 USD
Pire transaction: -266 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +119.29 USD
Perte consécutive maximale: -229.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.