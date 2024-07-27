- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
226 (68.69%)
損失トレード:
103 (31.31%)
ベストトレード:
214.71 USD
最悪のトレード:
-73.59 USD
総利益:
3 033.09 USD (31 085 pips)
総損失:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
最大連続の勝ち:
18 (85.94 USD)
最大連続利益:
295.89 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
32.14%
最大入金額:
119.54%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.11
長いトレード:
153 (46.50%)
短いトレード:
176 (53.50%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
5.17 USD
平均利益:
13.42 USD
平均損失:
-12.93 USD
最大連続の負け:
4 (-23.65 USD)
最大連続損失:
-112.56 USD (2)
月間成長:
1.06%
年間予想:
12.81%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.09 USD
最大の:
112.56 USD (1.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.86% (112.56 USD)
エクイティによる:
77.75% (4 344.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|604
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|156
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.71 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +85.94 USD
最大連続損失: -23.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
166 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
30%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
27
98%
329
68%
32%
2.27
5.17
USD
USD
78%
1:500