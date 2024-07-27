- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
226 (68.69%)
Negociações com perda:
103 (31.31%)
Melhor negociação:
214.71 USD
Pior negociação:
-73.59 USD
Lucro bruto:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Perda bruta:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (85.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
295.89 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
32.14%
Depósito máximo carregado:
119.54%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.11
Negociações longas:
153 (46.50%)
Negociações curtas:
176 (53.50%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
5.17 USD
Lucro médio:
13.42 USD
Perda média:
-12.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-112.56 USD (2)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.81%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.09 USD
Máximo:
112.56 USD (1.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (112.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.75% (4 344.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|604
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|156
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +214.71 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +85.94 USD
Máxima perda consecutiva: -23.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
