Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
226 (68.69%)
Negociações com perda:
103 (31.31%)
Melhor negociação:
214.71 USD
Pior negociação:
-73.59 USD
Lucro bruto:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Perda bruta:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (85.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
295.89 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
32.14%
Depósito máximo carregado:
119.54%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.11
Negociações longas:
153 (46.50%)
Negociações curtas:
176 (53.50%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
5.17 USD
Lucro médio:
13.42 USD
Perda média:
-12.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-112.56 USD (2)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.81%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.09 USD
Máximo:
112.56 USD (1.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (112.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.75% (4 344.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 134
EURUSD 102
GBPUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 482
EURUSD 615
GBPUSD 604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.9K
EURUSD 156
GBPUSD -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +214.71 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +85.94 USD
Máxima perda consecutiva: -23.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
166 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
