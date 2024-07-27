SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FxtmAI
Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
226 (68.69%)
Verlusttrades:
103 (31.31%)
Bester Trade:
214.71 USD
Schlechtester Trade:
-73.59 USD
Bruttoprofit:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Bruttoverlust:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (85.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
295.89 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
32.14%
Max deposit load:
119.54%
Letzter Trade:
20 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
15.11
Long-Positionen:
153 (46.50%)
Short-Positionen:
176 (53.50%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
5.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-23.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-112.56 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.81%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.09 USD
Maximaler:
112.56 USD (1.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.86% (112.56 USD)
Kapital:
77.75% (4 344.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 134
EURUSD 102
GBPUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 482
EURUSD 615
GBPUSD 604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
EURUSD 156
GBPUSD -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +214.71 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
noch 166 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.