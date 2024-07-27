SinyallerBölümler
Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
292 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (33.49%)
En iyi işlem:
262.60 USD
En kötü işlem:
-90.05 USD
Brüt kâr:
4 312.75 USD (46 350 pips)
Brüt zarar:
-1 943.99 USD (42 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (71.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
37.80%
Maks. mevduat yükü:
119.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
15.59
Alış işlemleri:
240 (54.67%)
Satış işlemleri:
199 (45.33%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.93 USD (3)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.99 USD
Maksimum:
151.93 USD (3.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (151.93 USD)
Varlığa göre:
77.75% (4 344.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
EURUSD 126
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 772
EURUSD 744
GBPUSD 853
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +262.60 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +71.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
166 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 05:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 00:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 19:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 10:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.