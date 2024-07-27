- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
292 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (33.49%)
En iyi işlem:
262.60 USD
En kötü işlem:
-90.05 USD
Brüt kâr:
4 312.75 USD (46 350 pips)
Brüt zarar:
-1 943.99 USD (42 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (71.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
37.80%
Maks. mevduat yükü:
119.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
15.59
Alış işlemleri:
240 (54.67%)
Satış işlemleri:
199 (45.33%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.93 USD (3)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.99 USD
Maksimum:
151.93 USD (3.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (151.93 USD)
Varlığa göre:
77.75% (4 344.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|772
|EURUSD
|744
|GBPUSD
|853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +262.60 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +71.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
55%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
26
97%
439
66%
38%
2.21
5.40
USD
USD
78%
1:500