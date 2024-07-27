SignauxSections
Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
292 (66.51%)
Perte trades:
147 (33.49%)
Meilleure transaction:
262.60 USD
Pire transaction:
-90.05 USD
Bénéfice brut:
4 312.75 USD (46 350 pips)
Perte brute:
-1 943.99 USD (42 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (71.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.45 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
37.80%
Charge de dépôt maximale:
119.54%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
15.59
Longs trades:
240 (54.67%)
Courts trades:
199 (45.33%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
5.40 USD
Bénéfice moyen:
14.77 USD
Perte moyenne:
-13.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.77%
Prévision annuelle:
21.51%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.99 USD
Maximal:
151.93 USD (3.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.13% (151.93 USD)
Par fonds propres:
77.75% (4 344.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 190
EURUSD 126
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 772
EURUSD 744
GBPUSD 853
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.6K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +262.60 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +71.30 USD
Perte consécutive maximale: -11.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
166 plus...
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 05:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 00:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 19:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 10:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FxtmAI
300 USD par mois
55%
0
0
USD
6.7K
USD
26
97%
439
66%
38%
2.21
5.40
USD
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.