Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 30%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
226 (68.69%)
Transacciones Irrentables:
103 (31.31%)
Mejor transacción:
214.71 USD
Peor transacción:
-73.59 USD
Beneficio Bruto:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (85.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
295.89 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
32.14%
Carga máxima del depósito:
119.54%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
15.11
Transacciones Largas:
153 (46.50%)
Transacciones Cortas:
176 (53.50%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
5.17 USD
Beneficio medio:
13.42 USD
Pérdidas medias:
-12.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-23.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-112.56 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
26.65%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.09 USD
Máxima:
112.56 USD (1.86%)
Reducción relativa:
De balance:
1.86% (112.56 USD)
De fondos:
77.75% (4 344.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 134
EURUSD 102
GBPUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 482
EURUSD 615
GBPUSD 604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.9K
EURUSD 156
GBPUSD -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +214.71 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +85.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
otros 166...
No hay comentarios
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.