Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 30%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
226 (68.69%)
Убыточных трейдов:
103 (31.31%)
Лучший трейд:
214.71 USD
Худший трейд:
-73.59 USD
Общая прибыль:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Общий убыток:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (85.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
295.89 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
32.14%
Макс. загрузка депозита:
119.54%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.11
Длинных трейдов:
153 (46.50%)
Коротких трейдов:
176 (53.50%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-12.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-112.56 USD (2)
Прирост в месяц:
2.20%
Годовой прогноз:
26.65%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.09 USD
Максимальная:
112.56 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (112.56 USD)
По эквити:
77.75% (4 344.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 134
EURUSD 102
GBPUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 482
EURUSD 615
GBPUSD 604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.9K
EURUSD 156
GBPUSD -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +214.71 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.94 USD
Макс. убыток в серии: -23.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
еще 166...
Нет отзывов
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 01:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
