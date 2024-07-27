- Прирост
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
226 (68.69%)
Убыточных трейдов:
103 (31.31%)
Лучший трейд:
214.71 USD
Худший трейд:
-73.59 USD
Общая прибыль:
3 033.09 USD (31 085 pips)
Общий убыток:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (85.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
295.89 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
32.14%
Макс. загрузка депозита:
119.54%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.11
Длинных трейдов:
153 (46.50%)
Коротких трейдов:
176 (53.50%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-12.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-112.56 USD (2)
Прирост в месяц:
2.20%
Годовой прогноз:
26.65%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.09 USD
Максимальная:
112.56 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (112.56 USD)
По эквити:
77.75% (4 344.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|604
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|156
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +214.71 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.94 USD
Макс. убыток в серии: -23.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
