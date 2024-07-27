- 자본
- 축소
트레이드:
333
이익 거래:
230 (69.06%)
손실 거래:
103 (30.93%)
최고의 거래:
214.71 USD
최악의 거래:
-73.59 USD
총 수익:
3 039.77 USD (31 473 pips)
총 손실:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
연속 최대 이익:
18 (85.94 USD)
연속 최대 이익:
295.89 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
32.14%
최대 입금량:
119.54%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
15.17
롱(주식매수):
157 (47.15%)
숏(주식차입매도):
176 (52.85%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
5.13 USD
평균 이익:
13.22 USD
평균 손실:
-12.93 USD
연속 최대 손실:
4 (-23.65 USD)
연속 최대 손실:
-112.56 USD (2)
월별 성장률:
1.14%
연간 예측:
13.83%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.09 USD
최대한의:
112.56 USD (1.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.86% (112.56 USD)
자본금별:
77.75% (4 344.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURUSD
|103
|GBPUSD
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|485
|EURUSD
|616
|GBPUSD
|606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.1K
|EURUSD
|248
|GBPUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +214.71 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +85.94 USD
연속 최대 손실: -23.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
30%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
30
98%
333
69%
32%
2.28
5.13
USD
USD
78%
1:500