Cho Ham Tsang

FxtmAI

Cho Ham Tsang
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 55%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
292 (66.51%)
Loss Trade:
147 (33.49%)
Best Trade:
262.60 USD
Worst Trade:
-90.05 USD
Profitto lordo:
4 312.75 USD (46 350 pips)
Perdita lorda:
-1 943.99 USD (42 497 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (71.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
37.80%
Massimo carico di deposito:
119.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
15.59
Long Trade:
240 (54.67%)
Short Trade:
199 (45.33%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
5.40 USD
Profitto medio:
14.77 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.93 USD (3)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.99 USD
Massimale:
151.93 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (151.93 USD)
Per equità:
77.75% (4 344.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 190
EURUSD 126
GBPUSD 123
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 772
EURUSD 744
GBPUSD 853
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -4.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +262.60 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +71.30 USD
Massima perdita consecutiva: -11.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.91 × 388
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
PUPrime-Live
1.00 × 1
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1570
ICMarketsSC-Live02
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
EagleFX-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.06 × 654
Exness-Real18
2.13 × 489
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
166 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 05:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 00:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 19:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 10:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.