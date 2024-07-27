- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
292 (66.51%)
Loss Trade:
147 (33.49%)
Best Trade:
262.60 USD
Worst Trade:
-90.05 USD
Profitto lordo:
4 312.75 USD (46 350 pips)
Perdita lorda:
-1 943.99 USD (42 497 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (71.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
37.80%
Massimo carico di deposito:
119.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
15.59
Long Trade:
240 (54.67%)
Short Trade:
199 (45.33%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
5.40 USD
Profitto medio:
14.77 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.93 USD (3)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.99 USD
Massimale:
151.93 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (151.93 USD)
Per equità:
77.75% (4 344.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|772
|EURUSD
|744
|GBPUSD
|853
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +262.60 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +71.30 USD
Massima perdita consecutiva: -11.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
