- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
329
盈利交易:
226 (68.69%)
亏损交易:
103 (31.31%)
最好交易:
214.71 USD
最差交易:
-73.59 USD
毛利:
3 033.09 USD (31 085 pips)
毛利亏损:
-1 332.07 USD (29 878 pips)
最大连续赢利:
18 (85.94 USD)
最大连续盈利:
295.89 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
32.14%
最大入金加载:
119.54%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.11
长期交易:
153 (46.50%)
短期交易:
176 (53.50%)
利润因子:
2.28
预期回报:
5.17 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-12.93 USD
最大连续失误:
4 (-23.65 USD)
最大连续亏损:
-112.56 USD (2)
每月增长:
1.06%
年度预测:
12.81%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
42.09 USD
最大值:
112.56 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (112.56 USD)
净值:
77.75% (4 344.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|482
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|604
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|156
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +214.71 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +85.94 USD
最大连续亏损: -23.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.91 × 388
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1570
|
ICMarketsSC-Live02
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.06 × 654
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
没有评论
