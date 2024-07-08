- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 877
利益トレード:
2 078 (72.22%)
損失トレード:
799 (27.77%)
ベストトレード:
330.26 USD
最悪のトレード:
-107.79 USD
総利益:
9 235.65 USD (182 307 pips)
総損失:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
最大連続の勝ち:
32 (80.95 USD)
最大連続利益:
480.12 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
93.04%
最大入金額:
84.18%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
12.43
長いトレード:
1 508 (52.42%)
短いトレード:
1 369 (47.58%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
4.44 USD
平均損失:
-5.14 USD
最大連続の負け:
9 (-73.17 USD)
最大連続損失:
-367.19 USD (7)
月間成長:
4.02%
年間予想:
48.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
412.84 USD (36.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.76% (412.84 USD)
エクイティによる:
96.49% (4 580.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2877
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|53K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +330.26 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +80.95 USD
最大連続損失: -73.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
レビューなし