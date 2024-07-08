SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 218%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 769
Kârla kapanan işlemler:
1 987 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
782 (28.24%)
En iyi işlem:
330.26 USD
En kötü işlem:
-107.79 USD
Brüt kâr:
8 725.42 USD (175 036 pips)
Brüt zarar:
-4 071.93 USD (128 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
480.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
15.77%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
11.27
Alış işlemleri:
1 401 (50.60%)
Satış işlemleri:
1 368 (49.40%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-73.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-367.19 USD (7)
Aylık büyüme:
2.54%
Yıllık tahmin:
30.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
412.84 USD (36.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.76% (412.84 USD)
Varlığa göre:
83.81% (3 797.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 46K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.26 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +80.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
164 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 21:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
