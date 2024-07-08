- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 769
Kârla kapanan işlemler:
1 987 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
782 (28.24%)
En iyi işlem:
330.26 USD
En kötü işlem:
-107.79 USD
Brüt kâr:
8 725.42 USD (175 036 pips)
Brüt zarar:
-4 071.93 USD (128 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
480.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
15.77%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
11.27
Alış işlemleri:
1 401 (50.60%)
Satış işlemleri:
1 368 (49.40%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-73.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-367.19 USD (7)
Aylık büyüme:
2.54%
Yıllık tahmin:
30.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
412.84 USD (36.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.76% (412.84 USD)
Varlığa göre:
83.81% (3 797.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2769
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|46K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +330.26 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +80.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -73.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
İnceleme yok