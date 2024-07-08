SegnaliSezioni
TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 218%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 769
Profit Trade:
1 987 (71.75%)
Loss Trade:
782 (28.24%)
Best Trade:
330.26 USD
Worst Trade:
-107.79 USD
Profitto lordo:
8 725.42 USD (175 036 pips)
Perdita lorda:
-4 071.93 USD (128 820 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
480.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
15.77%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.27
Long Trade:
1 401 (50.60%)
Short Trade:
1 368 (49.40%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-73.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.19 USD (7)
Crescita mensile:
2.54%
Previsione annuale:
30.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
412.84 USD (36.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.76% (412.84 USD)
Per equità:
83.81% (3 797.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 46K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +330.26 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +80.95 USD
Massima perdita consecutiva: -73.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

