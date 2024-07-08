- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 769
Profit Trade:
1 987 (71.75%)
Loss Trade:
782 (28.24%)
Best Trade:
330.26 USD
Worst Trade:
-107.79 USD
Profitto lordo:
8 725.42 USD (175 036 pips)
Perdita lorda:
-4 071.93 USD (128 820 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
480.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
15.77%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.27
Long Trade:
1 401 (50.60%)
Short Trade:
1 368 (49.40%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-73.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-367.19 USD (7)
Crescita mensile:
2.54%
Previsione annuale:
30.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
412.84 USD (36.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.76% (412.84 USD)
Per equità:
83.81% (3 797.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2769
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|46K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +330.26 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +80.95 USD
Massima perdita consecutiva: -73.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
164 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni