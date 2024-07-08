- Crescimento
Negociações:
2 877
Negociações com lucro:
2 078 (72.22%)
Negociações com perda:
799 (27.77%)
Melhor negociação:
330.26 USD
Pior negociação:
-107.79 USD
Lucro bruto:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Perda bruta:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (80.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
480.12 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
93.04%
Depósito máximo carregado:
84.18%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
12.43
Negociações longas:
1 508 (52.42%)
Negociações curtas:
1 369 (47.58%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-5.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-73.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-367.19 USD (7)
Crescimento mensal:
4.02%
Previsão anual:
48.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
412.84 USD (36.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.76% (412.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.49% (4 580.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Melhor negociação: +330.26 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +80.95 USD
Máxima perda consecutiva: -73.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
