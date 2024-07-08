SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 253%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 877
Negociações com lucro:
2 078 (72.22%)
Negociações com perda:
799 (27.77%)
Melhor negociação:
330.26 USD
Pior negociação:
-107.79 USD
Lucro bruto:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Perda bruta:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (80.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
480.12 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
93.04%
Depósito máximo carregado:
84.18%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
12.43
Negociações longas:
1 508 (52.42%)
Negociações curtas:
1 369 (47.58%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-5.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-73.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-367.19 USD (7)
Crescimento mensal:
4.02%
Previsão anual:
48.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
412.84 USD (36.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.76% (412.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.49% (4 580.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 2877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +330.26 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +80.95 USD
Máxima perda consecutiva: -73.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
164 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.28 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar