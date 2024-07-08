SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 218%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 769
Bénéfice trades:
1 987 (71.75%)
Perte trades:
782 (28.24%)
Meilleure transaction:
330.26 USD
Pire transaction:
-107.79 USD
Bénéfice brut:
8 725.42 USD (175 036 pips)
Perte brute:
-4 071.93 USD (128 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (80.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
480.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
92.04%
Charge de dépôt maximale:
15.77%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
11.27
Longs trades:
1 401 (50.60%)
Courts trades:
1 368 (49.40%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
1.68 USD
Bénéfice moyen:
4.39 USD
Perte moyenne:
-5.21 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-73.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-367.19 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.54%
Prévision annuelle:
30.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
412.84 USD (36.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.76% (412.84 USD)
Par fonds propres:
83.81% (3 797.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 46K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +330.26 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +80.95 USD
Perte consécutive maximale: -73.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
164 plus...
Aucun avis
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 21:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
