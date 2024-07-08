- 자본
- 축소
트레이드:
2 893
이익 거래:
2 082 (71.96%)
손실 거래:
811 (28.03%)
최고의 거래:
330.26 USD
최악의 거래:
-1 414.84 USD
총 수익:
9 280.39 USD (182 557 pips)
총 손실:
-8 868.89 USD (197 665 pips)
연속 최대 이익:
32 (80.95 USD)
연속 최대 이익:
480.12 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
93.04%
최대 입금량:
182.76%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
1 512 (52.26%)
숏(주식차입매도):
1 381 (47.74%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
4.46 USD
평균 손실:
-10.94 USD
연속 최대 손실:
12 (-4 763.57 USD)
연속 최대 손실:
-4 763.57 USD (12)
월별 성장률:
-87.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 763.57 USD (90.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.55% (4 763.57 USD)
자본금별:
98.67% (4 757.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|411
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +330.26 USD
최악의 거래: -1 415 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +80.95 USD
연속 최대 손실: -4 763.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-56%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
79
100%
2 893
71%
93%
1.04
0.14
USD
USD
99%
1:500