Сигналы / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 250%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 876
Прибыльных трейдов:
2 077 (72.21%)
Убыточных трейдов:
799 (27.78%)
Лучший трейд:
330.26 USD
Худший трейд:
-107.79 USD
Общая прибыль:
9 206.06 USD (182 237 pips)
Общий убыток:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (80.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
480.12 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.04%
Макс. загрузка депозита:
28.66%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
12.36
Длинных трейдов:
1 507 (52.40%)
Коротких трейдов:
1 369 (47.60%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-73.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.19 USD (7)
Прирост в месяц:
4.29%
Годовой прогноз:
52.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
412.84 USD (36.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.76% (412.84 USD)
По эквити:
91.94% (4 364.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2876
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +330.26 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.95 USD
Макс. убыток в серии: -73.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
еще 164...
Нет отзывов
2025.12.18 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 21:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
