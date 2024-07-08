- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 876
Прибыльных трейдов:
2 077 (72.21%)
Убыточных трейдов:
799 (27.78%)
Лучший трейд:
330.26 USD
Худший трейд:
-107.79 USD
Общая прибыль:
9 206.06 USD (182 237 pips)
Общий убыток:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (80.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
480.12 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.04%
Макс. загрузка депозита:
28.66%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
12.36
Длинных трейдов:
1 507 (52.40%)
Коротких трейдов:
1 369 (47.60%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-73.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-367.19 USD (7)
Прирост в месяц:
4.29%
Годовой прогноз:
52.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
412.84 USD (36.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.76% (412.84 USD)
По эквити:
91.94% (4 364.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2876
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +330.26 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.95 USD
Макс. убыток в серии: -73.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
еще 164...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов