- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 877
Gewinntrades:
2 078 (72.22%)
Verlusttrades:
799 (27.77%)
Bester Trade:
330.26 USD
Schlechtester Trade:
-107.79 USD
Bruttoprofit:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Bruttoverlust:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (80.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
480.12 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.04%
Max deposit load:
84.18%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
12.43
Long-Positionen:
1 508 (52.42%)
Short-Positionen:
1 369 (47.58%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-73.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-367.19 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.02%
Jahresprognose:
48.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
412.84 USD (36.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.76% (412.84 USD)
Kapital:
96.49% (4 580.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +330.26 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -73.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
