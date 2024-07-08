SignaleKategorien
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 253%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 877
Gewinntrades:
2 078 (72.22%)
Verlusttrades:
799 (27.77%)
Bester Trade:
330.26 USD
Schlechtester Trade:
-107.79 USD
Bruttoprofit:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Bruttoverlust:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (80.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
480.12 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.04%
Max deposit load:
84.18%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
12.43
Long-Positionen:
1 508 (52.42%)
Short-Positionen:
1 369 (47.58%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-73.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-367.19 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.02%
Jahresprognose:
48.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
412.84 USD (36.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.76% (412.84 USD)
Kapital:
96.49% (4 580.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 2877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +330.26 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -73.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
noch 164 ...
Keine Bewertungen
2025.12.28 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
