- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 877
Transacciones Rentables:
2 078 (72.22%)
Transacciones Irrentables:
799 (27.77%)
Mejor transacción:
330.26 USD
Peor transacción:
-107.79 USD
Beneficio Bruto:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (80.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
480.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
93.04%
Carga máxima del depósito:
84.18%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
12.43
Transacciones Largas:
1 508 (52.42%)
Transacciones Cortas:
1 369 (47.58%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
4.44 USD
Pérdidas medias:
-5.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-73.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-367.19 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.02%
Pronóstico anual:
48.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
412.84 USD (36.09%)
Reducción relativa:
De balance:
9.76% (412.84 USD)
De fondos:
96.49% (4 580.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +330.26 USD
Peor transacción: -108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +80.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
otros 164...
