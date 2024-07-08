SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0 comentarios
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 253%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 877
Transacciones Rentables:
2 078 (72.22%)
Transacciones Irrentables:
799 (27.77%)
Mejor transacción:
330.26 USD
Peor transacción:
-107.79 USD
Beneficio Bruto:
9 235.65 USD (182 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (80.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
480.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
93.04%
Carga máxima del depósito:
84.18%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
12.43
Transacciones Largas:
1 508 (52.42%)
Transacciones Cortas:
1 369 (47.58%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
4.44 USD
Pérdidas medias:
-5.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-73.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-367.19 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.02%
Pronóstico anual:
48.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
412.84 USD (36.09%)
Reducción relativa:
De balance:
9.76% (412.84 USD)
De fondos:
96.49% (4 580.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 2877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +330.26 USD
Peor transacción: -108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +80.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
otros 164...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.28 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada