- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 877
盈利交易:
2 078 (72.22%)
亏损交易:
799 (27.77%)
最好交易:
330.26 USD
最差交易:
-107.79 USD
毛利:
9 235.65 USD (182 307 pips)
毛利亏损:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
最大连续赢利:
32 (80.95 USD)
最大连续盈利:
480.12 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
93.04%
最大入金加载:
84.18%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
15 小时
采收率:
12.43
长期交易:
1 508 (52.42%)
短期交易:
1 369 (47.58%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.78 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-5.14 USD
最大连续失误:
9 (-73.17 USD)
最大连续亏损:
-367.19 USD (7)
每月增长:
4.02%
年度预测:
48.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
412.84 USD (36.09%)
相对跌幅:
结余:
9.76% (412.84 USD)
净值:
96.49% (4 580.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +330.26 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +80.95 USD
最大连续亏损: -73.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 177
|
ICMarkets-Live01
|0.36 × 28
没有评论