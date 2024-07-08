信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TrendNet 07 2024
Mikhail Tcvetkov

TrendNet 07 2024

Mikhail Tcvetkov
0条评论
可靠性
78
0 / 0 USD
增长自 2024 253%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 877
盈利交易:
2 078 (72.22%)
亏损交易:
799 (27.77%)
最好交易:
330.26 USD
最差交易:
-107.79 USD
毛利:
9 235.65 USD (182 307 pips)
毛利亏损:
-4 105.32 USD (129 698 pips)
最大连续赢利:
32 (80.95 USD)
最大连续盈利:
480.12 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
93.04%
最大入金加载:
84.18%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
15 小时
采收率:
12.43
长期交易:
1 508 (52.42%)
短期交易:
1 369 (47.58%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.78 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-5.14 USD
最大连续失误:
9 (-73.17 USD)
最大连续亏损:
-367.19 USD (7)
每月增长:
4.02%
年度预测:
48.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
412.84 USD (36.09%)
相对跌幅:
结余:
9.76% (412.84 USD)
净值:
96.49% (4 580.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 2877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +330.26 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +80.95 USD
最大连续亏损: -73.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FINAM-Real4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 177
ICMarkets-Live01
0.36 × 28
没有评论
2025.12.28 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 04:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 04:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
