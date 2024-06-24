- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 034
利益トレード:
2 970 (73.62%)
損失トレード:
1 064 (26.38%)
ベストトレード:
712.70 USD
最悪のトレード:
-156.76 USD
総利益:
10 463.14 USD (467 513 pips)
総損失:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
最大連続の勝ち:
42 (48.68 USD)
最大連続利益:
793.67 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.34%
最大入金額:
15.59%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.62
長いトレード:
3 221 (79.85%)
短いトレード:
813 (20.15%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-6.13 USD
最大連続の負け:
9 (-692.98 USD)
最大連続損失:
-692.98 USD (9)
月間成長:
0.20%
年間予想:
2.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
702.64 USD (12.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.82% (702.64 USD)
エクイティによる:
36.89% (2 589.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2555
|EURUSD
|888
|USDCAD
|506
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|-161
|USDCAD
|925
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|68K
|EURUSD
|-4.8K
|USDCAD
|4K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +712.70 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +48.68 USD
最大連続損失: -692.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
|
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
レビューなし
Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$
Октябрь 268.07$
Сентябрь 195,79$
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
91%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
112
99%
4 034
73%
91%
1.60
0.98
USD
USD
37%
1:500