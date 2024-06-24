シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Excellent
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
レビュー0件
信頼性
112週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 034
利益トレード:
2 970 (73.62%)
損失トレード:
1 064 (26.38%)
ベストトレード:
712.70 USD
最悪のトレード:
-156.76 USD
総利益:
10 463.14 USD (467 513 pips)
総損失:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
最大連続の勝ち:
42 (48.68 USD)
最大連続利益:
793.67 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.34%
最大入金額:
15.59%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.62
長いトレード:
3 221 (79.85%)
短いトレード:
813 (20.15%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-6.13 USD
最大連続の負け:
9 (-692.98 USD)
最大連続損失:
-692.98 USD (9)
月間成長:
0.20%
年間予想:
2.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
702.64 USD (12.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.82% (702.64 USD)
エクイティによる:
36.89% (2 589.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 888
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.8K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +712.70 USD
最悪のトレード: -157 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +48.68 USD
最大連続損失: -692.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
レビューなし
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

