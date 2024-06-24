SignaleKategorien
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
113 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 035
Gewinntrades:
2 971 (73.63%)
Verlusttrades:
1 064 (26.37%)
Bester Trade:
712.70 USD
Schlechtester Trade:
-156.76 USD
Bruttoprofit:
10 464.23 USD (467 627 pips)
Bruttoverlust:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (48.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
793.67 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
91.34%
Max deposit load:
15.59%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
5.62
Long-Positionen:
3 221 (79.83%)
Short-Positionen:
814 (20.17%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-692.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-692.98 USD (9)
Wachstum pro Monat :
0.19%
Jahresprognose:
2.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
702.64 USD (12.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.82% (702.64 USD)
Kapital:
36.89% (2 589.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 889
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -160
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.7K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +712.70 USD
Schlechtester Trade: -157 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -692.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.