트레이드:
4 043
이익 거래:
2 976 (73.60%)
손실 거래:
1 067 (26.39%)
최고의 거래:
712.70 USD
최악의 거래:
-156.76 USD
총 수익:
10 469.95 USD (467 938 pips)
총 손실:
-6 519.36 USD (403 263 pips)
연속 최대 이익:
42 (48.68 USD)
연속 최대 이익:
793.67 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
90.05%
최대 입금량:
15.59%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
5.62
롱(주식매수):
3 229 (79.87%)
숏(주식차입매도):
814 (20.13%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
3.52 USD
평균 손실:
-6.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-692.98 USD)
연속 최대 손실:
-692.98 USD (9)
월별 성장률:
-0.79%
연간 예측:
-8.85%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
702.64 USD (12.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.82% (702.64 USD)
자본금별:
36.89% (2 589.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2557
|EURUSD
|895
|USDCAD
|506
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|-161
|USDCAD
|925
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|68K
|EURUSD
|-4.7K
|USDCAD
|4K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
최고의 거래: +712.70 USD
최악의 거래: -157 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +48.68 USD
연속 최대 손실: -692.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
Exness-Real9
|0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
Декабрь 14.17$
Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$
Октябрь 268.07$
Сентябрь 195,79$
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
