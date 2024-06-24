시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Excellent
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 리뷰
안정성
115
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 043
이익 거래:
2 976 (73.60%)
손실 거래:
1 067 (26.39%)
최고의 거래:
712.70 USD
최악의 거래:
-156.76 USD
총 수익:
10 469.95 USD (467 938 pips)
총 손실:
-6 519.36 USD (403 263 pips)
연속 최대 이익:
42 (48.68 USD)
연속 최대 이익:
793.67 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
90.05%
최대 입금량:
15.59%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
5.62
롱(주식매수):
3 229 (79.87%)
숏(주식차입매도):
814 (20.13%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
3.52 USD
평균 손실:
-6.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-692.98 USD)
연속 최대 손실:
-692.98 USD (9)
월별 성장률:
-0.79%
연간 예측:
-8.85%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
702.64 USD (12.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.82% (702.64 USD)
자본금별:
36.89% (2 589.59 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 2557
EURUSD 895
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.7K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +712.70 USD
최악의 거래: -157 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +48.68 USD
연속 최대 손실: -692.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
리뷰 없음
2026.01.02 18:07 2026.01.02 18:07:33  

Декабрь 14.17$

2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Excellent
월별 30 USD
91%
0
0
USD
8.2K
USD
115
99%
4 043
73%
90%
1.60
0.98
USD
37%
1:500
