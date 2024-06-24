SinaisSeções
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 comentários
Confiabilidade
112 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 034
Negociações com lucro:
2 970 (73.62%)
Negociações com perda:
1 064 (26.38%)
Melhor negociação:
712.70 USD
Pior negociação:
-156.76 USD
Lucro bruto:
10 463.14 USD (467 513 pips)
Perda bruta:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (48.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
793.67 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.34%
Depósito máximo carregado:
15.59%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.62
Negociações longas:
3 221 (79.85%)
Negociações curtas:
813 (20.15%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-6.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-692.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-692.98 USD (9)
Crescimento mensal:
0.71%
Previsão anual:
8.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
702.64 USD (12.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.82% (702.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.89% (2 589.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 888
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.8K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +712.70 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +48.68 USD
Máxima perda consecutiva: -692.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
Sem comentários
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Excellent
30 USD por mês
91%
0
0
USD
8.1K
USD
112
99%
4 034
73%
91%
1.60
0.98
USD
37%
1:500
