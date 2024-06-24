- Crescimento
Negociações:
4 034
Negociações com lucro:
2 970 (73.62%)
Negociações com perda:
1 064 (26.38%)
Melhor negociação:
712.70 USD
Pior negociação:
-156.76 USD
Lucro bruto:
10 463.14 USD (467 513 pips)
Perda bruta:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (48.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
793.67 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.34%
Depósito máximo carregado:
15.59%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.62
Negociações longas:
3 221 (79.85%)
Negociações curtas:
813 (20.15%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-6.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-692.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-692.98 USD (9)
Crescimento mensal:
0.71%
Previsão anual:
8.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
702.64 USD (12.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.82% (702.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.89% (2 589.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2555
|EURUSD
|888
|USDCAD
|506
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|-161
|USDCAD
|925
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|68K
|EURUSD
|-4.8K
|USDCAD
|4K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +712.70 USD
Pior negociação: -157 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +48.68 USD
Máxima perda consecutiva: -692.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
|
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
Sem comentários
Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$
Октябрь 268.07$
Сентябрь 195,79$
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
