Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 81%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 624
Profit Trade:
2 667 (73.59%)
Loss Trade:
957 (26.41%)
Best Trade:
712.70 USD
Worst Trade:
-156.76 USD
Profitto lordo:
8 858.45 USD (427 532 pips)
Perdita lorda:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (48.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
793.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
15.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
2 849 (78.61%)
Short Trade:
775 (21.39%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-5.59 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-692.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-692.98 USD (9)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
49.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
702.64 USD (12.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.82% (702.64 USD)
Per equità:
36.89% (2 589.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 2260
EURUSD 805
USDCAD 474
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 2.4K
EURUSD -170
USDCAD 929
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 65K
EURUSD -6.1K
USDCAD 11K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +712.70 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +48.68 USD
Massima perdita consecutiva: -692.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
Non ci sono recensioni
2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:28 2024.12.04 08:28:55  

Ноябрь 85,26$

2024.11.11 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.