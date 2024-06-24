- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 624
Profit Trade:
2 667 (73.59%)
Loss Trade:
957 (26.41%)
Best Trade:
712.70 USD
Worst Trade:
-156.76 USD
Profitto lordo:
8 858.45 USD (427 532 pips)
Perdita lorda:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (48.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
793.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
15.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.99
Long Trade:
2 849 (78.61%)
Short Trade:
775 (21.39%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-5.59 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-692.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-692.98 USD (9)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
49.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
702.64 USD (12.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.82% (702.64 USD)
Per equità:
36.89% (2 589.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2260
|EURUSD
|805
|USDCAD
|474
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|2.4K
|EURUSD
|-170
|USDCAD
|929
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|65K
|EURUSD
|-6.1K
|USDCAD
|11K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +712.70 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +48.68 USD
Massima perdita consecutiva: -692.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
|
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
Non ci sono recensioni
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
Ноябрь 85,26$
