Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 81%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 621
Bénéfice trades:
2 664 (73.57%)
Perte trades:
957 (26.43%)
Meilleure transaction:
712.70 USD
Pire transaction:
-156.76 USD
Bénéfice brut:
8 854.21 USD (427 274 pips)
Perte brute:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (48.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
793.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
90.34%
Charge de dépôt maximale:
15.59%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.98
Longs trades:
2 847 (78.62%)
Courts trades:
774 (21.38%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-5.59 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-692.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-692.98 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.03%
Prévision annuelle:
50.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
702.64 USD (12.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.82% (702.64 USD)
Par fonds propres:
36.89% (2 589.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 2258
EURUSD 804
USDCAD 474
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 2.4K
EURUSD -171
USDCAD 929
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 65K
EURUSD -6.2K
USDCAD 11K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +712.70 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +48.68 USD
Perte consécutive maximale: -692.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
Aucun avis
2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:28 2024.12.04 08:28:55  

Ноябрь 85,26$

2024.11.11 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
