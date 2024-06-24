- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 621
Bénéfice trades:
2 664 (73.57%)
Perte trades:
957 (26.43%)
Meilleure transaction:
712.70 USD
Pire transaction:
-156.76 USD
Bénéfice brut:
8 854.21 USD (427 274 pips)
Perte brute:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (48.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
793.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
90.34%
Charge de dépôt maximale:
15.59%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.98
Longs trades:
2 847 (78.62%)
Courts trades:
774 (21.38%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-5.59 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-692.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-692.98 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.03%
Prévision annuelle:
50.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
702.64 USD (12.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.82% (702.64 USD)
Par fonds propres:
36.89% (2 589.59 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2258
|EURUSD
|804
|USDCAD
|474
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|2.4K
|EURUSD
|-171
|USDCAD
|929
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|65K
|EURUSD
|-6.2K
|USDCAD
|11K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +712.70 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +48.68 USD
Perte consécutive maximale: -692.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
|
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
Aucun avis
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
Ноябрь 85,26$
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
81%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
100
99%
3 621
73%
90%
1.65
0.97
USD
USD
37%
1:500