交易:
4 034
盈利交易:
2 970 (73.62%)
亏损交易:
1 064 (26.38%)
最好交易:
712.70 USD
最差交易:
-156.76 USD
毛利:
10 463.14 USD (467 513 pips)
毛利亏损:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
最大连续赢利:
42 (48.68 USD)
最大连续盈利:
793.67 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.34%
最大入金加载:
15.59%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.62
长期交易:
3 221 (79.85%)
短期交易:
813 (20.15%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
9 (-692.98 USD)
最大连续亏损:
-692.98 USD (9)
每月增长:
0.80%
年度预测:
12.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
702.64 USD (12.06%)
相对跌幅:
结余:
9.82% (702.64 USD)
净值:
36.89% (2 589.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2555
|EURUSD
|888
|USDCAD
|506
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|-161
|USDCAD
|925
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|68K
|EURUSD
|-4.8K
|USDCAD
|4K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +712.70 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +48.68 USD
最大连续亏损: -692.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Semi-automatic trading
没有评论
Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$
Октябрь 268.07$
Сентябрь 195,79$
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
