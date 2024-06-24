信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Excellent
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0条评论
可靠性
112
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 034
盈利交易:
2 970 (73.62%)
亏损交易:
1 064 (26.38%)
最好交易:
712.70 USD
最差交易:
-156.76 USD
毛利:
10 463.14 USD (467 513 pips)
毛利亏损:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
最大连续赢利:
42 (48.68 USD)
最大连续盈利:
793.67 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.34%
最大入金加载:
15.59%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.62
长期交易:
3 221 (79.85%)
短期交易:
813 (20.15%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-6.13 USD
最大连续失误:
9 (-692.98 USD)
最大连续亏损:
-692.98 USD (9)
每月增长:
0.80%
年度预测:
12.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
702.64 USD (12.06%)
相对跌幅:
结余:
9.82% (702.64 USD)
净值:
36.89% (2 589.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 888
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.8K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +712.70 USD
最差交易: -157 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +48.68 USD
最大连续亏损: -692.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
没有评论
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

