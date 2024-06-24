- Büyüme
İşlemler:
3 624
Kârla kapanan işlemler:
2 667 (73.59%)
Zararla kapanan işlemler:
957 (26.41%)
En iyi işlem:
712.70 USD
En kötü işlem:
-156.76 USD
Brüt kâr:
8 858.45 USD (427 532 pips)
Brüt zarar:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (48.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
793.67 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.34%
Maks. mevduat yükü:
15.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
2 849 (78.61%)
Satış işlemleri:
775 (21.39%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-692.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-692.98 USD (9)
Aylık büyüme:
3.53%
Yıllık tahmin:
46.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
702.64 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.82% (702.64 USD)
Varlığa göre:
36.89% (2 589.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2260
|EURUSD
|805
|USDCAD
|474
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|2.4K
|EURUSD
|-170
|USDCAD
|929
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|65K
|EURUSD
|-6.1K
|USDCAD
|11K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +712.70 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +48.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
Exness-Real9
|0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Semi-automatic trading
İnceleme yok
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
Ноябрь 85,26$
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
100
99%
3 624
73%
90%
1.65
0.97
USD
USD
37%
1:500