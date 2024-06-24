SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Excellent
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 81%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 624
Kârla kapanan işlemler:
2 667 (73.59%)
Zararla kapanan işlemler:
957 (26.41%)
En iyi işlem:
712.70 USD
En kötü işlem:
-156.76 USD
Brüt kâr:
8 858.45 USD (427 532 pips)
Brüt zarar:
-5 353.80 USD (360 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (48.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
793.67 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.34%
Maks. mevduat yükü:
15.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
2 849 (78.61%)
Satış işlemleri:
775 (21.39%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-692.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-692.98 USD (9)
Aylık büyüme:
3.53%
Yıllık tahmin:
46.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
702.64 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.82% (702.64 USD)
Varlığa göre:
36.89% (2 589.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 2260
EURUSD 805
USDCAD 474
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 2.4K
EURUSD -170
USDCAD 929
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 65K
EURUSD -6.1K
USDCAD 11K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +712.70 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +48.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -692.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
İnceleme yok
2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:28 2024.12.04 08:28:55  

Ноябрь 85,26$

2024.11.11 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.