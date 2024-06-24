SeñalesSecciones
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 comentarios
Fiabilidad
112 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 034
Transacciones Rentables:
2 970 (73.62%)
Transacciones Irrentables:
1 064 (26.38%)
Mejor transacción:
712.70 USD
Peor transacción:
-156.76 USD
Beneficio Bruto:
10 463.14 USD (467 513 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (48.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
793.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.34%
Carga máxima del depósito:
15.59%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
5.62
Transacciones Largas:
3 221 (79.85%)
Transacciones Cortas:
813 (20.15%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
3.52 USD
Pérdidas medias:
-6.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-692.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-692.98 USD (9)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
702.64 USD (12.06%)
Reducción relativa:
De balance:
9.82% (702.64 USD)
De fondos:
36.89% (2 589.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 888
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.8K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +712.70 USD
Peor transacción: -157 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +48.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -692.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Semi-automatic trading
No hay comentarios
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

