Привет, друг!

Если ты хочешь подписаться на мои сигналы, убедись что плечо у твоего брокера не менее 500%. Иначе не рекомендую использовать мои сигналы. Рекомендую депозит 4000$.

Торговля полуавтоматическая, но я постоянно слежу за работой роботов и вмешиваюсь в торговлю когда считаю нужным.

Мой стиль торговли - консервативный. Здесь ты не увидишь огромных %, но и риск относительно не большой.

Если есть вопросы, спрашивай!



