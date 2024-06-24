СигналыРазделы
Evgeniy Egorenkov

Excellent

Evgeniy Egorenkov
0 отзывов
Надежность
112 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 91%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 034
Прибыльных трейдов:
2 970 (73.62%)
Убыточных трейдов:
1 064 (26.38%)
Лучший трейд:
712.70 USD
Худший трейд:
-156.76 USD
Общая прибыль:
10 463.14 USD (467 513 pips)
Общий убыток:
-6 517.81 USD (403 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (48.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
793.67 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.34%
Макс. загрузка депозита:
15.59%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.62
Длинных трейдов:
3 221 (79.85%)
Коротких трейдов:
813 (20.15%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-6.13 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-692.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-692.98 USD (9)
Прирост в месяц:
1.06%
Годовой прогноз:
12.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
702.64 USD (12.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.82% (702.64 USD)
По эквити:
36.89% (2 589.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 2555
EURUSD 888
USDCAD 506
AUDCAD 45
EURCHF 35
profit 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 2.8K
EURUSD -161
USDCAD 925
AUDCAD 75
EURCHF 9
profit 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 68K
EURUSD -4.8K
USDCAD 4K
AUDCAD 105
EURCHF -2.7K
profit 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +712.70 USD
Худший трейд: -157 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +48.68 USD
Макс. убыток в серии: -692.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.25 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.28 × 25
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 215
Exness-Real9
0.68 × 193
BlackBullMarkets-Live
1.52 × 203
RoboForex-Prime
2.68 × 19
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 32
14.00 × 5
Привет, друг!

Если ты хочешь подписаться на мои сигналы, убедись что плечо у твоего брокера не менее 500%. Иначе не рекомендую использовать мои сигналы. Рекомендую депозит 4000$.

Торговля полуавтоматическая, но я постоянно слежу за работой роботов и вмешиваюсь в торговлю когда считаю нужным.

Мой стиль торговли - консервативный. Здесь ты не увидишь огромных %, но и риск относительно не большой.

Если есть вопросы, спрашивай!


Нет отзывов
2025.12.06 18:28 2025.12.06 18:28:12  

Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$

2025.11.03 15:20 2025.11.03 15:20:54  

Октябрь 268.07$

2025.10.05 13:47 2025.10.05 13:47:11  

Сентябрь 195,79$

2025.09.06 14:16 2025.09.06 14:16:29  

Август 341,73$

2025.08.02 13:37 2025.08.02 13:37:05  

Июль 403,18$ Депозит = 7000$

2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 16:57 2025.07.01 16:57:01  

Июнь 326,37$

2025.06.07 16:49 2025.06.07 16:49:28  

Май 259,28$

2025.05.03 08:36 2025.05.03 08:36:01  

Апрель 409,95$

2025.04.01 17:01 2025.04.01 17:01:53  

Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.

2025.03.21 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.01 09:33 2025.03.01 09:33:19  

Депозит достиг = 6000$

2025.03.01 09:32 2025.03.01 09:32:14  

Февраль 131,29$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:45  

Январь 210,03$

2025.02.03 17:48 2025.02.03 17:48:00  

2025 год!!!

2025.01.12 12:16 2025.01.12 12:16:26  

Итого за 2024 год = 1176,29$.

2025.01.12 12:12 2025.01.12 12:12:52  

Декабрь 70,59$

2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
