|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2555
|EURUSD
|888
|USDCAD
|506
|AUDCAD
|45
|EURCHF
|35
|profit
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|-161
|USDCAD
|925
|AUDCAD
|75
|EURCHF
|9
|profit
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|68K
|EURUSD
|-4.8K
|USDCAD
|4K
|AUDCAD
|105
|EURCHF
|-2.7K
|profit
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.25 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.28 × 25
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 215
|
Exness-Real9
|0.68 × 193
|
BlackBullMarkets-Live
|1.52 × 203
|
RoboForex-Prime
|2.68 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|14.00 × 5
Привет, друг!
Если ты хочешь подписаться на мои сигналы, убедись что плечо у твоего брокера не менее 500%. Иначе не рекомендую использовать мои сигналы. Рекомендую депозит 4000$.
Торговля полуавтоматическая, но я постоянно слежу за работой роботов и вмешиваюсь в торговлю когда считаю нужным.
Мой стиль торговли - консервативный. Здесь ты не увидишь огромных %, но и риск относительно не большой.
Если есть вопросы, спрашивай!
Ноябрь 214,45$ Депозит 8000$
Октябрь 268.07$
Сентябрь 195,79$
Август 341,73$
Июль 403,18$ Депозит = 7000$
Июнь 326,37$
Май 259,28$
Апрель 409,95$
Март -300,66 $. Хорошо Трамп раскачал рынок. Пришлось закрыться в убыток. Предпочитаю получить небольшой минус, что бы потом, в спокойной обстановке компенсировать его на спокойном рынке.
Депозит достиг = 6000$
Февраль 131,29$
Январь 210,03$
2025 год!!!
Итого за 2024 год = 1176,29$.
Декабрь 70,59$
