シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MF Investment
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
レビュー0件
信頼性
117週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 118%
Tickmill-Live10
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 502
利益トレード:
6 309 (74.20%)
損失トレード:
2 193 (25.79%)
ベストトレード:
152.26 USD
最悪のトレード:
-235.48 USD
総利益:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
総損失:
-19 102.14 USD (1 739 224 pips)
最大連続の勝ち:
43 (96.53 USD)
最大連続利益:
199.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
105.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
4 811 (56.59%)
短いトレード:
3 691 (43.41%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-8.71 USD
最大連続の負け:
13 (-133.41 USD)
最大連続損失:
-754.60 USD (6)
月間成長:
7.79%
年間予想:
94.48%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.12 USD
最大の:
1 758.37 USD (69.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.10% (1 758.37 USD)
エクイティによる:
75.95% (1 243.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4688
AUDCAD 1094
USDJPY 537
NZDCAD 410
EURUSD 386
AUDNZD 288
EURGBP 157
AUDUSD 145
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 111
GBPCHF 74
USDCHF 49
NZDCHF 43
EURCHF 43
AUDCHF 41
SOLUSD 27
EURAUD 26
EURCAD 22
GBPUSD 21
LTCUSD 21
GBPJPY 12
MATICUSD 12
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -281
NZDCAD 286
EURUSD -243
AUDNZD 163
EURGBP 67
AUDUSD 460
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 122
GBPCHF -15
USDCHF 17
NZDCHF -8
EURCHF -10
AUDCHF 10
SOLUSD -619
EURAUD -20
EURCAD 0
GBPUSD 118
LTCUSD -56
GBPJPY 31
MATICUSD -157
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 127K
AUDCAD 53K
USDJPY -18K
NZDCAD 17K
EURUSD 18K
AUDNZD -4K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 23K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 9.7K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
NZDCHF 1.2K
EURCHF -82
AUDCHF 272
SOLUSD -129K
EURAUD -884
EURCAD 198
GBPUSD 10K
LTCUSD -17K
GBPJPY 3.7K
MATICUSD -25K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +152.26 USD
最悪のトレード: -235 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +96.53 USD
最大連続損失: -133.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
161 より多く...
レビューなし
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 10:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください