Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 127%
Tickmill-Live10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 050
Profit Trade:
4 494 (74.28%)
Loss Trade:
1 556 (25.72%)
Best Trade:
152.26 USD
Worst Trade:
-235.48 USD
Profitto lordo:
15 040.81 USD (1 133 838 pips)
Perdita lorda:
-13 404.90 USD (1 141 289 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (96.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.61%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
3 289 (54.36%)
Short Trade:
2 761 (45.64%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-8.61 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-133.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-754.60 USD (6)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
71.05%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.12 USD
Massimale:
1 758.37 USD (69.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.10% (1 758.37 USD)
Per equità:
75.95% (1 243.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2432
AUDCAD 1016
USDJPY 537
EURUSD 377
NZDCAD 376
AUDNZD 251
EURGBP 157
AUDUSD 143
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 108
GBPCHF 74
USDCHF 49
EURCHF 43
AUDCHF 41
NZDCHF 36
EURAUD 26
EURCAD 22
SOLUSD 20
GBPUSD 19
LTCUSD 12
MATICUSD 11
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPJPY 5
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1K
USDJPY -281
EURUSD -214
NZDCAD 265
AUDNZD 147
EURGBP 67
AUDUSD 455
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 181
GBPCHF -15
USDCHF 17
EURCHF -10
AUDCHF 10
NZDCHF -36
EURAUD -20
EURCAD 0
SOLUSD -554
GBPUSD 164
LTCUSD 5
MATICUSD -145
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPJPY 0
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 96K
AUDCAD 48K
USDJPY -18K
EURUSD 21K
NZDCAD 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 22K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 14K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
EURCHF -82
AUDCHF 272
NZDCHF -510
EURAUD -884
EURCAD 198
SOLUSD -97K
GBPUSD 14K
LTCUSD 2.7K
MATICUSD -23K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPJPY -32
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.26 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +96.53 USD
Massima perdita consecutiva: -133.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
160 più
Non ci sono recensioni
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 10:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.