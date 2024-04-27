SinaisSeções
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 comentários
Confiabilidade
117 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 118%
Tickmill-Live10
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 502
Negociações com lucro:
6 309 (74.20%)
Negociações com perda:
2 193 (25.79%)
Melhor negociação:
152.26 USD
Pior negociação:
-235.48 USD
Lucro bruto:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
Perda bruta:
-19 102.14 USD (1 739 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (96.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
105.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
126
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
4 811 (56.59%)
Negociações curtas:
3 691 (43.41%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-8.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-133.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-754.60 USD (6)
Crescimento mensal:
8.18%
Previsão anual:
100.28%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.12 USD
Máximo:
1 758.37 USD (69.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.10% (1 758.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.95% (1 243.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4688
AUDCAD 1094
USDJPY 537
NZDCAD 410
EURUSD 386
AUDNZD 288
EURGBP 157
AUDUSD 145
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 111
GBPCHF 74
USDCHF 49
NZDCHF 43
EURCHF 43
AUDCHF 41
SOLUSD 27
EURAUD 26
EURCAD 22
GBPUSD 21
LTCUSD 21
GBPJPY 12
MATICUSD 12
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -281
NZDCAD 286
EURUSD -243
AUDNZD 163
EURGBP 67
AUDUSD 460
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 122
GBPCHF -15
USDCHF 17
NZDCHF -8
EURCHF -10
AUDCHF 10
SOLUSD -619
EURAUD -20
EURCAD 0
GBPUSD 118
LTCUSD -56
GBPJPY 31
MATICUSD -157
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 127K
AUDCAD 53K
USDJPY -18K
NZDCAD 17K
EURUSD 18K
AUDNZD -4K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 23K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 9.7K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
NZDCHF 1.2K
EURCHF -82
AUDCHF 272
SOLUSD -129K
EURAUD -884
EURCAD 198
GBPUSD 10K
LTCUSD -17K
GBPJPY 3.7K
MATICUSD -25K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +152.26 USD
Pior negociação: -235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +96.53 USD
Máxima perda consecutiva: -133.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
161 mais ...
Sem comentários
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 10:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
