SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MF Investment
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
117 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 117%
Tickmill-Live10
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 503
Gewinntrades:
6 309 (74.19%)
Verlusttrades:
2 194 (25.80%)
Bester Trade:
152.26 USD
Schlechtester Trade:
-235.48 USD
Bruttoprofit:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
Bruttoverlust:
-19 112.19 USD (1 740 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (96.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
105.61%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
4 812 (56.59%)
Short-Positionen:
3 691 (43.41%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-133.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-754.60 USD (6)
Wachstum pro Monat :
7.40%
Jahresprognose:
89.78%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.12 USD
Maximaler:
1 758.37 USD (69.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.10% (1 758.37 USD)
Kapital:
75.95% (1 243.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4689
AUDCAD 1094
USDJPY 537
NZDCAD 410
EURUSD 386
AUDNZD 288
EURGBP 157
AUDUSD 145
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 111
GBPCHF 74
USDCHF 49
NZDCHF 43
EURCHF 43
AUDCHF 41
SOLUSD 27
EURAUD 26
EURCAD 22
GBPUSD 21
LTCUSD 21
GBPJPY 12
MATICUSD 12
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -281
NZDCAD 286
EURUSD -243
AUDNZD 163
EURGBP 67
AUDUSD 460
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 122
GBPCHF -15
USDCHF 17
NZDCHF -8
EURCHF -10
AUDCHF 10
SOLUSD -619
EURAUD -20
EURCAD 0
GBPUSD 118
LTCUSD -56
GBPJPY 31
MATICUSD -157
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 126K
AUDCAD 53K
USDJPY -18K
NZDCAD 17K
EURUSD 18K
AUDNZD -4K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 23K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 9.7K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
NZDCHF 1.2K
EURCHF -82
AUDCHF 272
SOLUSD -129K
EURAUD -884
EURCAD 198
GBPUSD 10K
LTCUSD -17K
GBPJPY 3.7K
MATICUSD -25K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +152.26 USD
Schlechtester Trade: -235 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 10:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MF Investment
30 USD pro Monat
117%
0
0
USD
2.8K
USD
117
96%
8 503
74%
100%
1.07
0.18
USD
76%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.