Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 15 FusionMarkets-Live 2 0.38 × 29 FPMarkets-Live2 0.39 × 128 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.40 × 89 ICMarketsSC-Live19 0.45 × 22 FPMarketsLLC-Live2 0.51 × 41 Aglobe-Live-1 0.52 × 60 ICMarketsSC-Live15 0.54 × 136 Axi-US07-Live 0.57 × 7 Tickmill-Live 0.67 × 3 Tickmill-Live05 0.72 × 1009 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 91 Tickmill-Live10 0.80 × 3120 Tickmill-Live04 0.80 × 240 TMGM.TradeMax-Live4 0.84 × 250 ICMarketsSC-Live06 0.85 × 643 Tickmill-Live08 0.86 × 397 TickmillUK-Live03 0.90 × 3472 RoboForex-Prime 0.91 × 22 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 noch 161 ...