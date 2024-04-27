SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MF Investment
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 comentarios
Fiabilidad
117 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 118%
Tickmill-Live10
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 502
Transacciones Rentables:
6 309 (74.20%)
Transacciones Irrentables:
2 193 (25.79%)
Mejor transacción:
152.26 USD
Peor transacción:
-235.48 USD
Beneficio Bruto:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 102.14 USD (1 739 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (96.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
105.61%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
4 811 (56.59%)
Transacciones Cortas:
3 691 (43.41%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-8.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-133.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-754.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
8.27%
Pronóstico anual:
100.28%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.12 USD
Máxima:
1 758.37 USD (69.73%)
Reducción relativa:
De balance:
55.10% (1 758.37 USD)
De fondos:
75.95% (1 243.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4688
AUDCAD 1094
USDJPY 537
NZDCAD 410
EURUSD 386
AUDNZD 288
EURGBP 157
AUDUSD 145
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 111
GBPCHF 74
USDCHF 49
NZDCHF 43
EURCHF 43
AUDCHF 41
SOLUSD 27
EURAUD 26
EURCAD 22
GBPUSD 21
LTCUSD 21
GBPJPY 12
MATICUSD 12
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -281
NZDCAD 286
EURUSD -243
AUDNZD 163
EURGBP 67
AUDUSD 460
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 122
GBPCHF -15
USDCHF 17
NZDCHF -8
EURCHF -10
AUDCHF 10
SOLUSD -619
EURAUD -20
EURCAD 0
GBPUSD 118
LTCUSD -56
GBPJPY 31
MATICUSD -157
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 127K
AUDCAD 53K
USDJPY -18K
NZDCAD 17K
EURUSD 18K
AUDNZD -4K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 23K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 9.7K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
NZDCHF 1.2K
EURCHF -82
AUDCHF 272
SOLUSD -129K
EURAUD -884
EURCAD 198
GBPUSD 10K
LTCUSD -17K
GBPJPY 3.7K
MATICUSD -25K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +152.26 USD
Peor transacción: -235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +96.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
otros 161...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 10:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MF Investment
30 USD al mes
118%
0
0
USD
2.8K
USD
117
96%
8 502
74%
100%
1.07
0.18
USD
76%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.