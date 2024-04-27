- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 501
盈利交易:
6 309 (74.21%)
亏损交易:
2 192 (25.79%)
最好交易:
152.26 USD
最差交易:
-235.48 USD
毛利:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
毛利亏损:
-19 091.64 USD (1 738 192 pips)
最大连续赢利:
43 (96.53 USD)
最大连续盈利:
199.05 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
105.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
135
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.86
长期交易:
4 810 (56.58%)
短期交易:
3 691 (43.42%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
3.27 USD
平均损失:
-8.71 USD
最大连续失误:
13 (-133.41 USD)
最大连续亏损:
-754.60 USD (6)
每月增长:
8.71%
年度预测:
106.67%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
57.12 USD
最大值:
1 758.37 USD (69.73%)
相对跌幅:
结余:
55.10% (1 758.37 USD)
净值:
75.95% (1 243.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4687
|AUDCAD
|1094
|USDJPY
|537
|NZDCAD
|410
|EURUSD
|386
|AUDNZD
|288
|EURGBP
|157
|AUDUSD
|145
|GBPCAD
|135
|USDCAD
|112
|NZDUSD
|111
|GBPCHF
|74
|USDCHF
|49
|NZDCHF
|43
|EURCHF
|43
|AUDCHF
|41
|SOLUSD
|27
|EURAUD
|26
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|21
|LTCUSD
|21
|GBPJPY
|12
|MATICUSD
|12
|EURJPY
|9
|EOSUSD
|8
|LINKUSD
|7
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|4
|XRPUSD
|4
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|TRUMPUSD
|2
|CADJPY
|1
|US500
|1
|XLMUSD
|1
|USTEC
|1
|AVAXUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.1K
|USDJPY
|-281
|NZDCAD
|286
|EURUSD
|-243
|AUDNZD
|163
|EURGBP
|67
|AUDUSD
|460
|GBPCAD
|-354
|USDCAD
|-70
|NZDUSD
|122
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|17
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|-10
|AUDCHF
|10
|SOLUSD
|-619
|EURAUD
|-20
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|118
|LTCUSD
|-56
|GBPJPY
|31
|MATICUSD
|-157
|EURJPY
|-3
|EOSUSD
|-95
|LINKUSD
|-50
|GBPNZD
|39
|CADCHF
|26
|XRPUSD
|-12
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|14
|TRUMPUSD
|1
|CADJPY
|0
|US500
|0
|XLMUSD
|-7
|USTEC
|4
|AVAXUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|128K
|AUDCAD
|53K
|USDJPY
|-18K
|NZDCAD
|17K
|EURUSD
|18K
|AUDNZD
|-4K
|EURGBP
|-5.6K
|AUDUSD
|23K
|GBPCAD
|-32K
|USDCAD
|-11K
|NZDUSD
|9.7K
|GBPCHF
|1.2K
|USDCHF
|2.5K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|-82
|AUDCHF
|272
|SOLUSD
|-129K
|EURAUD
|-884
|EURCAD
|198
|GBPUSD
|10K
|LTCUSD
|-17K
|GBPJPY
|3.7K
|MATICUSD
|-25K
|EURJPY
|-38
|EOSUSD
|-17K
|LINKUSD
|-51K
|GBPNZD
|3.5K
|CADCHF
|1K
|XRPUSD
|-29K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|1.1K
|TRUMPUSD
|64
|CADJPY
|15
|US500
|1.1K
|XLMUSD
|-721
|USTEC
|37K
|AVAXUSD
|246
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.26 USD
最差交易: -235 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +96.53 USD
最大连续亏损: -133.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live2
|0.39 × 128
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.40 × 89
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 22
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.51 × 41
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live15
|0.54 × 136
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1009
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 3120
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 240
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.84 × 250
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 643
|
Tickmill-Live08
|0.86 × 397
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 3472
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
119%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
117
96%
8 501
74%
100%
1.07
0.18
USD
USD
76%
1:100