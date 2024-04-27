СигналыРазделы
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 отзывов
Надежность
117 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 120%
Tickmill-Live10
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 500
Прибыльных трейдов:
6 309 (74.22%)
Убыточных трейдов:
2 191 (25.78%)
Лучший трейд:
152.26 USD
Худший трейд:
-235.48 USD
Общая прибыль:
20 605.19 USD (1 707 226 pips)
Общий убыток:
-19 072.44 USD (1 737 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (96.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
105.61%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
158
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
4 809 (56.58%)
Коротких трейдов:
3 691 (43.42%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-8.70 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-133.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-754.60 USD (6)
Прирост в месяц:
10.73%
Годовой прогноз:
132.66%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.12 USD
Максимальная:
1 758.37 USD (69.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.10% (1 758.37 USD)
По эквити:
75.95% (1 243.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4686
AUDCAD 1094
USDJPY 537
NZDCAD 410
EURUSD 386
AUDNZD 288
EURGBP 157
AUDUSD 145
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 111
GBPCHF 74
USDCHF 49
NZDCHF 43
EURCHF 43
AUDCHF 41
SOLUSD 27
EURAUD 26
EURCAD 22
GBPUSD 21
LTCUSD 21
GBPJPY 12
MATICUSD 12
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -281
NZDCAD 286
EURUSD -243
AUDNZD 163
EURGBP 67
AUDUSD 460
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 122
GBPCHF -15
USDCHF 17
NZDCHF -8
EURCHF -10
AUDCHF 10
SOLUSD -619
EURAUD -20
EURCAD 0
GBPUSD 118
LTCUSD -56
GBPJPY 31
MATICUSD -157
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 129K
AUDCAD 53K
USDJPY -18K
NZDCAD 17K
EURUSD 18K
AUDNZD -4K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 23K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 9.7K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
NZDCHF 1.2K
EURCHF -82
AUDCHF 272
SOLUSD -129K
EURAUD -884
EURCAD 198
GBPUSD 10K
LTCUSD -17K
GBPJPY 3.7K
MATICUSD -25K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.26 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +96.53 USD
Макс. убыток в серии: -133.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
еще 161...
Нет отзывов
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 10:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MF Investment
30 USD в месяц
120%
0
0
USD
2.8K
USD
117
96%
8 500
74%
100%
1.08
0.18
USD
76%
1:100
