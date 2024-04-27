SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MF Investment
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 avis
Fiabilité
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 127%
Tickmill-Live10
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 047
Bénéfice trades:
4 491 (74.26%)
Perte trades:
1 556 (25.73%)
Meilleure transaction:
152.26 USD
Pire transaction:
-235.48 USD
Bénéfice brut:
15 034.27 USD (1 133 145 pips)
Perte brute:
-13 404.90 USD (1 141 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (96.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
105.61%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
3 286 (54.34%)
Courts trades:
2 761 (45.66%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
3.35 USD
Perte moyenne:
-8.61 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-133.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-754.60 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.62%
Prévision annuelle:
68.18%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.12 USD
Maximal:
1 758.37 USD (69.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.10% (1 758.37 USD)
Par fonds propres:
75.95% (1 243.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2429
AUDCAD 1016
USDJPY 537
EURUSD 377
NZDCAD 376
AUDNZD 251
EURGBP 157
AUDUSD 143
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 108
GBPCHF 74
USDCHF 49
EURCHF 43
AUDCHF 41
NZDCHF 36
EURAUD 26
EURCAD 22
SOLUSD 20
GBPUSD 19
LTCUSD 12
MATICUSD 11
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPJPY 5
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1K
USDJPY -281
EURUSD -214
NZDCAD 265
AUDNZD 147
EURGBP 67
AUDUSD 455
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 181
GBPCHF -15
USDCHF 17
EURCHF -10
AUDCHF 10
NZDCHF -36
EURAUD -20
EURCAD 0
SOLUSD -554
GBPUSD 164
LTCUSD 5
MATICUSD -145
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPJPY 0
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
AUDCAD 48K
USDJPY -18K
EURUSD 21K
NZDCAD 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 22K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 14K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
EURCHF -82
AUDCHF 272
NZDCHF -510
EURAUD -884
EURCAD 198
SOLUSD -97K
GBPUSD 14K
LTCUSD 2.7K
MATICUSD -23K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPJPY -32
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.26 USD
Pire transaction: -235 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +96.53 USD
Perte consécutive maximale: -133.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
160 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 10:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MF Investment
30 USD par mois
127%
0
0
USD
2.9K
USD
104
96%
6 047
74%
100%
1.12
0.27
USD
76%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.