Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 15 FusionMarkets-Live 2 0.38 × 29 FPMarkets-Live2 0.39 × 128 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.40 × 89 ICMarketsSC-Live19 0.45 × 22 FPMarketsLLC-Live2 0.51 × 41 Aglobe-Live-1 0.52 × 60 ICMarketsSC-Live15 0.54 × 136 Axi-US07-Live 0.57 × 7 Tickmill-Live 0.67 × 3 Tickmill-Live05 0.72 × 1009 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 91 Tickmill-Live10 0.80 × 3120 Tickmill-Live04 0.80 × 240 TMGM.TradeMax-Live4 0.84 × 250 ICMarketsSC-Live06 0.85 × 643 Tickmill-Live08 0.86 × 397 TickmillUK-Live03 0.90 × 3472 RoboForex-Prime 0.91 × 22 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 160 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou